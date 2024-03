Incrocio di Ponte Buriano, ok alla rotatoria. Severi parla di una sua pratica: è bufera

AREZZO

Una rotatoria all’incrocio tra Ponte Buriano, Cincelli e Castelluccio. Quanto chiesto con un’iniziativa popolare, ieri, è stata positivamente accolta dal consiglio comunale dopo aver ricevuto un primo positivo parere tecnico dalla Provincia. "La rotatoria è un’opera che risulta necessaria per l’importante incremento del traffico in un punto non adeguatamente pronto ad accoglierlo successivamente alla realizzazione del ponte definitivo", ha spiegato il consigliere Viscovo. Due le interrogazioni sull’antenna in via Sicilia. Michele Menchetti e Donato Caporali e Francesco Romizi hanno chiesto "Se c’è ancora l’interesse della compagnia telefonica a montare l’antenna, e se la sua eventuale installazione rispetterà la distanza richiesta dai cittadini. E ancora se non sia il caso di predisporre da parte dell’amministrazione, coinvolgendo i cittadini, un nuovo piano per la localizzazione delle stazioni radio base, per arginare la proliferazione delle antenne ed evitando i di concedere autorizzazioni in deroga al precedente".

Quando tutto sembrava filare liscio ecco il colpo di scena in consiglio comunale. È arrivato il ritiro della terza pratica portata in aula dalla giunta Ghinelli. La pratica in questione infatti era scaturita da un’istanza di un singolo cittadino il cui progetto è seguito come professionista da Roberto Severi, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia. Severi è intervenuto in aula per dire che non avrebbe partecipato al voto per il suo coinvolgimento professionale, ma poi si è dilungato a dare delle spiegazioni violando l’articolo 65 comma 1. Arrabbiato il sindaco Ghinelli che si è poi confrontato con Severi fuori dall’aula. Ghinelli ha quindi chiesto all’assessore Lucherini di ritirarla per senso di responsabilità.