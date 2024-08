Impianti sportivi. Associazioni in corsa

E’ iniziato dallo sport il calendario di incontri organizzato dai nuovi amministratori di Castelfranco Piandiscò con le associazioni del territorio comunale, cartina di tornasole dell’impegno di tanti volontari che ogni giorno si spendono per la crescita della comunità. Che deve diventare sempre più coesa facendo leva su progetti condivisi e sostenibili. Nei giorni scorsi il sindaco Michele Rossi, insieme agli assessori Claudio Calcinai, Marco Morbidelli e Antonella Grassi, ha accompagnato in un tour tra gli impianti sportivi dei centri che compongono il Comune unico dell’altopiano valdarnese un ospite d’eccezione, il presidente federale della Lega Nazionale Dilettanti Paolo Mangini. L’obiettivo dichiarato è stato far conoscere al titolare di una delle Federazioni più seguite gli esponenti dei diversi club calcistici che operano in ambito agonistico e amatoriale. "L’intento dell’amministrazione – viene sottolineato dal municipio – è stato quello di illustrare a Mangini le ricche potenzialità del volontariato che anima queste società". Il giro tra i campi e i poli sportivi si è concluso con una conviviale nella quale i rappresentanti dei numerosi sodalizi, come auspicato nel suo indirizzo di saluto dallo stesso massimo esponente della Lnd, hanno gettato le basi per avviare un percorso di integrazione e collaborazione. Un primo passo e un metodo di lavoro che i vertici dell’ente locale ritengono possano dimostrare alle varie anime dell’associazionismo, vera ricchezza del comprensorio e volano per la formazione delle nuove generazioni e non solo, l’interesse e il sostegno nei loro confronti da parte di chi li governa. Per questo in futuro il modus operandi sperimentato in prima battuta in ambito sportivo sarà esteso a quanti si impegnano a vari livelli in tutti i comparti della galassia del volontariato per coinvolgerli in iniziative comuni.