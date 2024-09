Il trio Pau Brasil per "Jazz and Wine"

A Casa Bruschi Altro appuntamento stasera alle 21 sulle terrazze affacciate sulla Pieve, con Jazz and Wine. Nella terza serata si esibirà il trio Pau Brasil: la grande musica brasiliana, che ha segnato la seconda metà del ‘900 e influenzato rock, pop, ma soprattutto il jazz, è qualcosa di magico che irrompe nella scena musicale mondiale. Il progetto Pau Brasil prende il nome dall’albero-simbolo della terra brasiliana e dallo sfruttamento coloniale. Attraverso un’attenta ed originale rilettura di alcune pagine della bossa nova, il quartetto si propone di condurre il pubblico in un inedito viaggio nella cultura e nella storia del Brasile, in una formula acustica e cameristica, che ne valorizza i contenuti. Insieme alla musica dei più grandi autori della bossa nova, i meravigliosi testi di Caetano Veloso, Djavan, Chico Buarque e molti altri saranno interpretati dalla voce di Marta Agnelli. Ad accompagnarla Fabio Roveri alla chitarra classica, Francesco Giustini al flicorno e Nicola Pasquini al contrabbasso. JazzandWine è realizzato in collaborazione con Arezzo Music Fest, Fondazione Guido d’Arezzo, Officine della Cultura e Borgo San Piero oltre che con Ais Arezzo, Strada del Vino ed Enoteca Caffè Michelangelo per le degustazioni.