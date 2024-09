Il Prefetto saluta la Polizia di Stato

Arezzo, 24 settembre 2024 – Ieri mattina il Prefetto di Arezzo, Maddalena De Luca, si è recata in Questura per portare il suo saluto alla Polizia di Stato di Arezzo in vista del suo prossimo incarico al Viminale presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

Ad accoglierla, il Signor Questore di Arezzo, Dott.ssa Di Lorenzo, insieme ai funzionari della Questura per un incontro molto intenso e a tratti anche commovente. Sono infatti trascorsi più di tre anni da quando De Luca è giunta in città e da subito ha saputo intrattenere un rapporto diretto e proficuo, sia da un punto di vista istituzionale che umano, con tutto il personale della Polizia di Stato, che a nome del Signor Questore non ha potuto far altro che ringraziarla e augurarle i migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico.

Sono stati altresì evidenziati gli ottimi risultati raggiunti nei vari profili di collaborazione tra Prefettura e Questura ottenuti grazie ad una costante sintonia nonché, pur nel rispetto dei ruoli di ciascuno, grazie al grande spirito di colleganza: pur se destinata ad altro incarico in una nuova sede, la vicinanza e il sentimento di stima ed affetto non verrà mai meno.