"Il mondo sonoro di Nino Rota" concerto per pianoforte e percussioni il Terre d’Arezzo a Sansepolcro

Per il Terre d’Arezzo Music Festival, stasera martedì 9 agosto, alle ore 21.15 nel Chiostro della cattedrale a Sansepolcro, appuntamento con "Il mondo sonoro di Nino Rota", concerto per pianoforte e percussioni, ripercorrendo le colonne sonore di Nino Rota. Da La Strada ad Amarcord, passando per 8 ½, ci saranno anche le proiezioni delle immagini dei film con Cristina Altamura al pianoforte e Adam Sliwinsky alle percussioni. Domani invece mercoledì 10 agosto, alle ore 21.15 il festival si sposta nel Chiostro del convento di Montecarlo, a San Giovanni Valdarno per un evento speciale di: musica, vino e stelle. Alle 19.30 la degustazione di vini e prodotti del territorio (15 euro),alle 21.15: "Fra teatro, cinema e tango", concerto del Trio Klaviol a ingresso gratuito. Si esibiranno Cilimberti al clarinetto, Maddonni al violino e Rotolo al pianoforte. Alle 22.15: degustazione di vini e osservazione guidata del cielo. (10 euro o 20 euro se cumulativo con la degustazione preconcerto). Prenotazione obbligatoria: [email protected] (Proloco San Giovanni Valdarno)