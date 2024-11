Il genocidio del Ruanda: lezione a scuola

"Progetto Rwanda - Lest we forget", per ricordare il genocidio in Ruanda del 1994. È in programma questa mattina alle ore 9,30 al teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino. L’incontro è promosso dal Comune di Castiglion Fiorentino in collaborazione con l’Istituto "Giovanni da Castiglione". La mattinata, alla quale parteciperanno le classi quinte dell’Istituto superiore castiglionese, vedrà alle 9.30 la presentazione del progetto con gli interventi dell’assessore alla cultura Massimiliano Lachi, del Consigliere con delega alla solidarietà Carlo Landucci e del dirigente dell’istituto superiore Sauro Tavarnesi. Alle 11.00 verrà proiettato il docufilm del 2018 "Rwanda", diretto da Riccardo Salvetti e basato sull’omonimo spettacolo teatrale di Marco Cortesi e Mara Moschini. A seguire è previsto un incontro dibattito insieme a due protagonisti di questa terribile storia. Presenti in teatro, infatti, Cyprien e Diogene, due ragazzi che all’epoca del genocidio erano bambini, salvi grazie al sacrificio estremo delle loro madri, le quali ebbero la capacità e la forza di consegnare i propri figli ad un’associazione umanitaria italiana che operava in Ruanda in quegli anni. Cyprien e Diogene racconteranno le loro storie ai ragazzi del liceo presenti al teatro.