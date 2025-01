Il Galli torna al successo

Arezzo, 07 gennaio 2025 – Riparte con un successo il cammino della Polisportiva Galli. La squadra toscana supera l’ostacolo Virtus Cagliari per 75-59, al termine di una gara condotta fin dalle prime battute di gioco. Decisiva la seconda frazione in cui grazie al tiro dall’arco, la formazione di coach Garcia ha trovato l’allungo decisivo andando al riposo avanti di 15 lunghezze. Menzione per la super prestazione di Erica Degiovanni, autrice 20 punti con 4/7 dall’arco. Tra le ospiti in evidenza l’ex El Habbab, protagonista con 21 punti e 8 rimbalzi. San Giovanni Valdarno: Degiovanni, Rossini, De Cassan, Faustini, Conde Cagliari: Naczk, Trozzola, Valtcheva, El Habbab, Peric.

CRONACA – Parte forte la formazione di coach Garcia che vola subito sul 8-0. E’ l’ex El Habbab a sbloccare le ospiti (10-6), mentre è Naczk dall’angolo a rimetter in scia le compagne sul 12-9. Mioni prima e Amatori poi ridanno ossigeno , permettendo alla squadra di chiudere in controllo sul 19-11. Cruz da una parte ed El Habbab dall’altra aprono il secondo periodo (22-17), con coach Garcia che chiama subito timeout. Cruz ridà il più nove (26-17), poi arriva la tripla di Faustini che rimette la doppia cifra di margine tra le due compagini (29-19). Cagliari sbanda e prima Rossini dall’arco e poi Degiovanni con la stessa moneta, sigillano un 9-0 di parziale che vale l’allungo sul 35-19 che obbliga Staico al minuto di sospensione.

Al rientro è ancora Degiovanni show, che vola a quota dodici sul tabellino personale infilando un’altra tripla per il 40-19. Trama che non cambia e primo tempo in archivio sul 42-27. Anche la terza frazione si riapre nel segno di Degiovanni, a segno con l’ennesima tripla che vale il più venti sul 47-27. Cagliari però reagisce e in un amen piazza un break di 8-0 nel segno di Pellegrini e Trozzola, costringendo al timeout la squadra di casa sul 51-39. Stroscio e Rossini ridanno margine in chiusura di quarto: al trentesimo è 60-47. Nell’ultima frazione c’è spazio anche per le due panchine, con i coach che danno spazio anche a chi non era già entrata. Il finale recita 75-59.

POLISPORTIVA GALLI – VIRTUS CAGLIARI 75 59 Pol.Galli: Degiovanni 20, Rossini 11, Faustini 6, Conde 4, De Cassan, Rinaldi, Lazzaro ne, Sposato ne, Mioni 10, Stroscio 8, Cruz 7, Amatori 9. All. Garcia

Cagliari: Naczk 8, Peric 6, Valtcheva 6, Trozzola 13, El Habbab 21, Vargiu, Gallus, Casasola ne, Pellegrini 3, Anedda 2. All.Staico