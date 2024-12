Il Galli San Giovanni festeggia le 75 candeline

Arezzo, 28 dicembre 2024 – Nella giornata di domani, in occasione della chiusura del 4° Memorial Alfredo Mariotti, all'interno del palazzetto dello sport di via Bolzano a San Giovanni, si terrà un evento particolare, la grande festa di compleanno della storica CSI Alberto Galli, che quest'anno festeggia le 75 candeline. Alle 12,30, durante la premiazione dei partecipanti al Torneo Internazionale femminile Under 15 promosso annualmente dalla CMB Valdarno, la SSD Palagalli, che a primavera ha incorporato la CSI Alberto Galli ricorderà questa ricorrenza davvero speciale. Era il 1949 e si era da poco usciti dalla seconda guerra mondiale. Era stata approvata la Costituzione dell'Italia repubblicana quando nelle stanze del Cinema Borsi diversi giovani appassionati di Atletica (Tempi, Corsi, Grassi, Lelli) e di Ciclismo (Graziani), decisero di costituire una Società polisportiva per coinvolgere anche vari appassionati del Tennis da tavolo (Peri, Mariotti, Nannoni) e tutti insieme di iscriversi al Centro Sportivo Italiano. Presto arriveranno le prime vittorie a livello nazionale; i suoi atleti si distinsero nel ciclismo su strada e nel lancio del disco, nonostante una totale carenza di impianti dedicati.

Ci sono voluti quasi 10 anni per avere a disposizione sul retro del teatro due campi: uno da tennis in terra battuta ed un altro di mattonelle in cui giocare a pallacanestro. Don Manlio Tinti, giovane cappellano, fece costruire il primo canestro in modo che i pochi ragazzi disponibili conoscevano i primi rudimenti del gioco impartiti da Piero Bigazzi; l'anno dopo nel cosiddetto “campettino” fu aperta la sezione Calcio allenata da Mauro Botti. Nei primi anni '60 l'Oratorio “Don Bosco” divenne un ritrovo eccezionale di giovani, per cui il CSI A. Galli crebbe in modo esponenziale. Si ricorda la passione straordinaria dei propri dirigenti Ferdinando Vanni, Alvaro Bigi, Lorenzo Polvani, fin da quando negli anni settanta la sezione Pallacanestro curata prima da Vanni e poi da Sergio Parti fu ammessa in serie D; con Sergio Amidei e Massimo Corsi la pratica del nuovo sport fu estesa anche alle ragazze. Le prime vittorie nel campo giovanile, maschile e femminile, portarono alla promozione in serie C dei maschi; Erano i tempi in cui vennero alla ribalta gli allenatori provenienti dal vivaio del Galli (Vincenzo Lorenzini e Massimo Meacci), con la vittoria dei primi titoli italiani di categoria giovanile grazie a figure tecniche tra le più preparate e vincenti a livello nazionale.

Sono state queste le basi grazie alle quali la città di San Giovanni è diventata una culla della pallacanestro italiana ed in motivo per cui la società fu avvicinata da importanti sponsor quali la FAM Cucine, e successivamente la Sidervaldarno e la Piedone Jeans. Di fronte a quella straordinaria crescita, nell’anno sportivo 1973/74 l’Amministrazione comunale decise di impiantare in Via Genova il mitico Pallone gonfiabile, dove le compagini del CS A. Galli furono autorizzate a disputare i primi campionati al coperto: partendo dalla serie D fino alla C maschile, nel 1976/77 la prima squadra di Lorenzini grazie ad Andrea Masini, Giovanni Bernardoni, Francesco Mannella ed i loro compagni pluricampioni delle giovanili fu promossa in serie B. Al contempo la prima squadra Femminile allenata da Massimo Meacci fu ammessa in Serie A e da allora anche le ragazze ebbero grandi successi e vinsero decine di titoli italiani giovanili. Nel 1980, il presidente Pietro Palmieri con il ricavato del trasferimento dei suoi migliori talenti (Masini, Mannella, Nunzi e delle più forti ragazze della squadra di Sere A), costituì la Palagalli SRL in modo da ottenere dal Comune l’autorizzazione a costruire l’attuale Palazzetto dello Sport di via Bolzano con 1.440 posti a sedere. Quell’impianto oggi resta il riferimento impiantistico più utilizzato nel Valdarno aretino e fiorentino.

Giungendo ai tempi recenti, nell’area del polo scolastico, ogni mattina, questo impianto funge da palestra scolastica, nel pomeriggio e sera e nei giorni festivi ospita allenamenti e gare di basket, pallavolo, calcio a5 e pattinaggio a rotelle. La società Polisportiva gioca in Serie A femminile e D regionale maschile; la CMB Valdarno cura il settore giovanile e disputa la Serie B interregionale femminile; la Pallavolo Valdarno partecipa alle divisioni di livello provinciale; la Bindi Passione Volley gioca in B1 femminile; il Calcio a 5 disputa la serie C maschile e femminile, mentre il Pattinaggio svolge solo pochi allenamenti a causa delle dimensioni del campo limitate.