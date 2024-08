Il divieto di bruciare rifiuti vegetali resta fino al 31 agosto

Fino al 31 agosto, resta in vigore in tutta la Regione Toscana il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali. Questa misura è stata adottata per tutelare il patrimonio forestale dal rischio di incendi boschivi durante i mesi estivi, quando le condizioni climatiche aumentano notevolmente il pericolo. Si ricorda l’importanza di rispettare questo divieto, che è fondamentale per proteggere le nostre foreste, l’ambiente e la sicurezza pubblica. L’abbruciamento non autorizzato di residui vegetali può causare gravi danni.