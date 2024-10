Il Comune compra la storica birreria: "Halifax diventerà anche un archivio"

Il Comune si aggiudica all’asta i locali che ospitavano la storica birreria Halifax in centro storico. A darne notizia è stato il sindaco di Loro Ciuffenna Andrea Rossi. Dopo che la vendita è andata deserta per nove volte, la base d’asta è stata ridotta a circa 15mila euro e l’amministrazione comunale è riuscita ad aggiudicarsela. Una scelta, quella di partecipare all’asta, criticata fortemente dall’opposizione, che ha disertato l’ultimo Consiglio comunale. Rossi ha deciso così di rispondere all’Aventino del gruppo Pratomagno Terra di Valori. "Ritengo che il ruolo istituzionale della minoranza debba essere quello di presenziare alle sedute del Consiglio comunale - ha spiegato Rossi - dove essa ha un ruolo politico e amministrativo. Le polemiche degli ultimi giorni, espresse solo sui social, sono sicuramente più facili da sostenere rispetto ad un confronto consiliare, ma restano a tutti gli effetti sterili". L’opposizione aveva puntato il dito sullo scarso preavviso per la convocazione dell’assise - solo due giorni di anticipo - e ha ricordato che la giunta Botti aveva già preso in considerazione l’acquisto dell’immobile per intero, arrivando però alla conclusione che, con le somme per la ristrutturazione, i costi sarebbero stati troppo onerosi. "Essendo rimasti pochi giorni per depositare i documenti necessari - ha chiarito il primo cittadino - l’amministrazione è stata costretta a convocare un Consiglio comunale urgente, così come chiaramente previsto della legge in queste precise casistiche". Rossi ha poi proseguito specificando che già dal 2017 il lotto in questione non è mai stato collegato alle unità abitative sopra stanti. "Ci viene quindi da domandarci - è l’affondo - quali ipotesi di costo avessero sviluppato i precedenti amministratori". Poi è sceso nel dettaglio sul futuro della struttura. "Circa le finalità previste per l’immobile, data la sua versatilità, questo si può prestare a più scopi e la possibilità di destinarne una parte ad archivio è soltanto una delle ipotesi - ha specificato - Ci sentiamo di tranquillizzare la minoranza sulla gestione dei finanziamenti: ad oggi, grazie soprattutto al lavoro svolto dalla giunta e dagli uffici comunali, non è andato disperso neanche un euro. Riqualificare un locale di particolare pregio storico posto in posizione centrale nel nostro borgo e ampliare così con un modestissimo investimento il patrimonio immobiliare comunale per andare incontro alle esigenze dei cittadini rispecchia a pieno quanto da noi sostenuto anche in campagna elettorale".