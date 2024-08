Il beauty stylist alla Mostra del Cinema

Dopo il grande successo ottenuto alla Festa del cinema di Roma e al Festival di Sanremo, l’imprenditore Massimo Perini, Ceo della Perini Group, porta la sua esperienza e il suo talento alla 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Massimo Perini svela i dettagli del suo prossimo progetto e le sue aspettative per uno degli eventi cinematografi ci più prestigiosi al mondo. Un viaggio unico: Coordinatore ufficiale dell’area beauty dell’Hollywood Celebrities Village. "Prendere parte alla 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografi ca di Venezia è un onore immenso- dice Massimo Perini - Dopo l’entusiasmo e la soddisfazione che abbiamo vissuto a prima a Roma e poi a Sanremo, sono emozionato di annunciare che sarò il coordinatore ufficiale dell’area beauty dell’Hollywood Celebrities Village" L’area beauty, situata nel cuore del parco dello storico Hotel De Bains, sarà un’oasi esclusiva per le star del cinema, offrendo loro il meglio in termini di skincare, hairstyling e make-up. Abbiamo selezionato i migliori professionisti del settore per garantire che ogni dettaglio sia perfetto. L’Hollywood Celebrities Village sarà punto di riferimento per le Star Nazionali e Internazionali".