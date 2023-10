I vip insegnano l’educazione civica. L’iniziativa spiega cos’è la politica

di Matteo Marzotti

AREZZO

La storia del Novecento, ma anche lezioni sulle dottrine politiche spaziando poi verso la sociologia, la geopolitica, la sostenibilità energetica, ma anche economia e ovviamente lezioni e confronti sulla comunicazione. Ecco i temi che animeranno la scuola di formazione nata da un’idea dell’associazione culturale "Fra Tevere ed Arno". Dal 24 ottobre inizieranno gli appuntamenti didattici che come detto spazieranno dalla storia del ‘900 e alle dottrine politiche che lo hanno contrassegnato, alla sociologia e non solo. Il progetto, anche se sarebbe meglio dire il percorso, che si appresta a partire - e che lunedì prossimo presso la Sala della Fraternita dei Laici verrà presentato - nasce grazie ad una convenzione con il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena ed è rivolto sia agli studenti che a tutti quelli che abbiano voglia di approfondire questi temi. Insomma un sorta di "porte aperte" a tutti i ragazzi e le ragazze (e non solo) che hanno interesse verso queste materie e che, in un certo senso, hanno magari interesse nel mettersi in gioco nella società civile di domani con lezioni incentrate su tanti argomenti diversi.

Promotore di questa scuola di formazione civica è il presidente dell’associazione culturale "Fra Tevere e Arno", Stefano Tenti che agirà anche in qualità di docente. Accanto a lui alcuni dei nomi più noti del panorama aretino dalla professoressa Maria Pia Nannini, direttore della scuola, al dottor Pierluigi Rossi, rettore della Fraternita dei Laici, passando anche per il primo cittadino. Già perchè l’elenco dei docenti e relatori comprende anche Alessandro Ghinelli, così come due noti professori aretini come Camillo Brezzi e Alessandro Artini. Ma l’associazione potrà contare anche sull’esperienza dell’ex magistrato Gianni Fruganti, e sullo storico Franco Ciavattini. Parlando di comunicazione ecco la partecipazione di due giornalisti come Ivo Brocchi e Claudio Repek. Il calendario degli eventi vedrà appuntamenti ogni due settimane circa prendendo il via da ottobre e terminando a maggio.