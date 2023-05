I balestrieri trionfano a Lucca nel Palio in onore del Volto Santo

Nella stessa domenica – e pure in contemporanea con il calcio – anche la Sansepolcro della balestra ha trionfato, superando Lucca nella seconda edizione della "Imago Dei", palio in onore del Volto Santo, del quale esistono due antichi crocifissi lignei nelle due città. Al campo di tiro "Luigi Batti", in costume e con i rispettivi cortei storici, i biturgensi hanno bissato il successo del 2022 a Lucca, imponendosi per 7-4 nella "prima" in casa, ma già all’ottava delle 11 sfide individuali – sul 6-2 – il verdetto era matematico. L’inizio è stato molto equilibrato: primo punto di Mirco Bernardini per i locali, pareggio di Roberto Bellandi per Lucca, nuovo vantaggio di Sansepolcro con Enzo Cestelli e nuovo pareggio di Lucca con una precisa verretta scoccata da Barbara Cerasomma, prima "storica" donna (che a Lucca è comunque in attività da oltre venti anni) a tirare al campo "Luigi Batti" in occasione di una gara. Peraltro, la Cerasomma ha avuto la meglio su Andrea Giovagnini, uno fra i balestrieri più validi di Sansepolcro. Da questo momento in poi, però, Sansepolcro ha allungato in suo favore grazie a Simone Carbonaro, Marco Guerrini Guadagni, Giacomo Meo e Riccardo Bonauguri, autore del punto decisivo, il sesto.

La sfida è comunque proseguita fino in fondo: Lucca ha reso più onorevole la sconfitta con i tiri di Damiano Marchiò e Pietro Moschiera, poi Viviano Zanchi ha fissato il finale sul 7-4, con successiva consegna del trofeo al presidente del sodalizio biturgense, Stefano Tarducci, che ha dichiarato: "È stata una giornata trionfale soprattutto per l’armonia fra i balestrieri delle due città. Stiamo sempre più cementando i rapporti con gli amici lucchesi, in una chiave anche religiosa e turistica. A fine gara, abbiamo reso omaggio al Volto Santo, tornando nella cattedrale dove al mattino avevamo assistito alla Santa Messa e stiamo studiando un cammino che leghi ulteriormente Lucca e Sansepolcro. Personalmente, mi sento orgoglioso di aver ideato questo appuntamento, che ha creato entusiasmo anche fra i balestrieri di Lucca".