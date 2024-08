Gugliandolo intona la musica di Astor

Proseguono gli appuntamenti del Terre d’Arezzo Music Festival. "La musica di Astor" è il titolo del concerto in programma a Castiglion Fiorentino, nel Chiostro di San Francesco domani alle ore 21.15. Sul palco i Cafè Express con la voce di Celeste Gugliandolo. Al clarinetto di Angelo Vinai, Alberto Fantino al bajan e Maurizio Baudino alla chitarra. Astor Piazzolla è l’uomo, il compositore, l’artista straordinario che ha avuto il merito di elevare il tango ad un genere musicale oltre la danza. Ma non si può parlare di Piazzolla senza raccontare cos’era il tango prima e cosa è stato dopo di lui. Per questo, durante il concerto dei Cafè Express e Celeste Gugliandolo, si assiste a un vero e proprio excursus storiografico, dai più grandi successi della tradizione campera ai più recenti tanghi canciòn della Guardia Vieja, dove la parte melodica comincia a farla da padrona, passando per le intramontabili Milonghe e la corrente "evoluzionista" della Guardia Nueva.

Dalla prima fase di gestazione dilettantistica suonata "de oido" (ad orecchio), nei locali, itinerando tra Rio de la Plata e Montevideo, al destino tracciato dalle note del Bandoneon. Seguiamo "El Gato" da Buenos Aires a New York.