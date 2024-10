"Grande Madre" . La fotografica di Antonio Manta

Presso l’atrio d’ingresso di Palazzo Comunale a Castiglion Fiorentino, è stata inaugurata la mostra fotografica "Grande Madre" di Antonio Manta. La mostra, composta da più di 30 fotografie, sarà visitabile fino alla fine di novembre nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì tutte le mattine dalle 9:00 alle 14:00; il martedì e il giovedì anche il pomeriggio fino alle 18:00. "Siamo molto orgogliosi che l’atrio del Palazzo Comunale sia ormai diventato una galleria permanente – dichiara l’Assessore alla Cultura Massimiliano Lachi – uno spazio nel quale, durante tutto l’anno, si alternano mostre ed esposizioni". La mostra "Grande madre" mostra l’autore confrontarsi con la fotografia di paesaggio e la ritrattistica proprio nel corso di alcuni dei suoi numerosi viaggi. L’accostamento delle due tipologie di immagini, oltre a celebrare la bellezza della natura, mette in evidenza il legame intrinseco tra quest’ultima e l’umanità, un legame spesso espresso attraverso il ritratto della figura femminile. Il percorso espositivo, grazie ad un’accurata selezione di più di trenta foto stampate in bianco e nero, offre l’occasione allo spettatore di comprendere e vivere in prima persona il viaggio del fotografo alla scoperta del femminile in tutte le sue forme. Viene messo in risalto e omaggiato il ruolo di madre, di sorgente di vita, e le sue qualità.