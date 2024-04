Gli artigiani incontrano gli studenti. Le esperienze di sette imprenditori

Nuovo appuntamento di Cna orienta, questa volta con un incontro con le quinte classi dell’Istituto "Buonarroti-Fossombroni". Guidati dalla presidente di Cna area Aretina, Franca Rizzo sono stati sette gli artigiani a raccontare le proprie esperienze. "Con queste testimonianze danno un aiuto concreto a ragazzi che stanno per entrare nel mondo del lavoro – spiega il dirigente scolastico, Egidio Tersillo. Gli imprenditori si mettono in gioco e parlano delle loro esperienze trovandosi di fronte ragazzi che hanno invece una formazione teorica e che hanno bisogno di entrare a contatto con esperienze concrete". Per Cna hanno portato la propria testimonianza Elisa Cencini di Maria Sole Gioielli, Antonio Giani di Computer Service, Dario Mazzarano di Sa.Da Arredamenti, Mauro Benvenuto dell’azienda I Fonditori, Gian Paolo Bonci Bonci dell’Acetificio Aretino, Andrea Falcinelli di Ecologia Falcinelli e Lucio Magini dell’Antica Bottega Digitale. Tutto parte da un’indagine a cui ha partecipato Cna. "Che dimostra come lo squilibrio tra domanda e offerta di lavoro sia un problema sempre più rilevante – afferma la presidente Franca Rizzo. Incontri, nei quali far conoscere la realtà aretina, le opportunità e l’aiuto concreto che le associazioni possono dare ai giovani nel mondo dell’artigianato".