Giovedì in scena. La Locandiera e Pirandello

Metti un giovedì sera a teatro. Stasera alle 21 appuntamento al Teatro Virginian di via de Redi ad Arezzo, con La Locandiera, sul palco Noemi Apuzzo, Vittorio Camarota, Adriano Exacoustos, Nicolò Parodi per la regia di Cristiano Roccamo. Una delle commedie più belle di Goldoni, al centro della quale sta l’autodeterminazione del sesso femminile: Mirandolina è padrona di sé e della sua stessa sorte, imprenditrice indipendente, capace di scegliere chi tra tanti far innamorare.

Goldoni illumina coraggiosamente le dinamiche dell’animo femminile mantenendo la realtà sociale come cornice salda, e la Locandiera deciderà infatti di sposare l’aiutante Fabrizio, facendo prevalere la lungimiranza della ragione in grado di limitare la miccia imprevedibile delle passioni.

Nella Locanda si raccontano storie, si consumano amori e vite. E’ un luogo di passaggio in cui, sbirciando dalla finestra, ci si immerge nella bellezza delle relazioni umane con i suoi paradossi resi coerenti dal senso comune.

Stasera alle 21 si alza ancora il sipario per la stagione teatrale del Teatro Dante di Sansepolcro con "Pirandello Pulp", un’originale rilettura de Il Giuoco delle Parti firmata da Edoardo Erba. Lo spettacolo vede protagonisti Massimo Dapporto e Fabio Troiano, diretti dalla regia di Gioele Dix. Lo spettacolo torna in scena in provincia di Arezzo dopo il debutto ieri al teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco.

Un’opera che reinterpreta in chiave contemporanea e irriverente il capolavoro di Pirandello, portando in scena un gioco di ruoli e di potere tra Carmine, tecnico teatrale dalle idee provocatorie, e Maurizio, regista che si trova a vivere un ribaltamento della sua stessa professione.

Tra colpi di scena e verità inaspettate, la commedia prende una piega sempre più imprevedibile, trascinando il pubblico verso un finale sorprendente. Uno spettacolo che mescola ironia, tensione e una profonda riflessione sulla natura dei rapporti umani.