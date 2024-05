Gdf Arezzo: inaugurata la nuova sede dell'associazione nazionale finanzieri d’Italia

Arezzo, 9 maggio 2024 – Nella mattinata di ieri, ad Arezzo, è stata inaugurata la nuova sede della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, sita in Via Garibaldi nelle vicinanze del Comando della Guardia di Finanza, intitolata all’Appuntato Francesco Meattini, Medaglia d’Oro al Valor Militare, alla presenza delle massime Autorità cittadine, dei vertici delle Forze dell’Ordine, del Comandante Regionale Toscana, Generale di Divisione Giuseppe Magliocco e del Presidente Nazionale A.N.F.I. Generale di Corpo d’Armata (in congedo) Pietro Ciani, Medaglia d’Argento al Valor Militare.

La cerimonia è stata impreziosita dai colori dei labari delle Sezioni locali delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e delle Sezioni territoriali toscane dell’ANFI, nonché dalla presenza di numerosi Finanzieri in servizio ed in congedo accompagnati dai loro familiari.

La manifestazione, che assume speciale rilievo anche in considerazione del fatto che quest’anno ricorre il 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, è iniziata con la Santa Messa officiata, presso la chiesa di San Domenico, da S.E. il Vescovo di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, Mons. Andrea Migliavacca.

In tale contesto, nell’ambito di un breve indirizzo di saluto, il Colonnello Walter Mazzei, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo, ha ringraziato tutte le Autorità e gli ospiti intervenuti per la considerazione mostrata alle Fiamme Gialle in servizio e in congedo, evidenziando come l’insediamento dell’ANFI aretina nella nuova sede, più ampia ed accogliente della precedente, sia stato reso possibile grazie alla disponibilità e alla sensibilità istituzionale dell’Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero di Arezzo, che ne ha concesso l’uso all’Associazione.

Quest’ultima potrà così dedicarsi più agevolmente a conservare e rafforzare i sentimenti di solidarietà tra i Finanzieri in servizio e quelli in congedo, continuando a sviluppare, con rinnovato vigore, le proprie finalità statutarie, tra le quali quelle importantissime di volontariato e di utilità sociale, a favore della comunità locale.

La manifestazione è poi proseguita presso la vicina sede dell’Associazione, con un momento di preghiera e di benedizione del Vescovo e con il taglio del nastro da parte della Madrina Signora Margherita Meattini, accompagnata dal Prefetto di Arezzo. Nel corso della visita delle Autorità ai locali, il Presidente Nazionale dell’A.N.F.I. e il Presidente della Sezione di Arezzo, Luogotenente in congedo Guido Passalacqua – hanno sottolineato l’importanza dell’ANFI, quale custode delle tradizioni del Corpo e per le attività di volontariato svolte, delineando la figura della Medaglia d’Oro al Valor Militare App. Francesco Meattini.

Al termine della cerimonia, le Autorità e gli ospiti intervenuti sono stati invitati presso i locali del vicino Comando Provinciale per un brindisi augurale e un breve momento conviviale.