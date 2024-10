Gara di solidarietà per aiutare Marco Pancrazi: raccolti duemila euro

La gara di solidarietà in favore di Marco Pancrazi, il giovane di Sansepolcro costretto a delicate cure di riabilitazione dopo il grave incidente del maggio 2022, non si arresta da parte della comunità biturgense. La Società Balestrieri ha infatti raccolto la somma di 2200 euro al termine della mostra "Frecce d’artista", tenutasi lo scorso mese in collaborazione con la Compagnia Artisti. Circa 50 le verrette messe a disposizione dal sodalizio, dipinte dagli artisti presenti all’esposizione e poi vendute, con il ricavato devoluto all’associazione "La Fenice Aps", che sta affiancando Pancrazi. Soddisfazione da parte del presidente Stefano Tarducci e dei soci per un’operazione meritoria alla quale i balestrieri tenevano molto e che si è concretizzata proprio nel periodo delle rievocazioni rinascimentali. Intanto, l’attività agonistica va avanti e Simone Carbonaro si è aggiudicato la Coppa del Presidente, sfida fra i tiratori biturgensi, precedendo Federico Romolini e il veterano Mauro Sonni. A lui è andata, come da tradizione, anche la rotella dei bersagli, che per l’occasione diventa sempre un’opera d’arte: a realizzarla è stato quest’anno il giovane pittore locale Giulio Perisci. Un 2024 straordinario per Carbonaro, che ha dimostrato tutto il suo valore, vincendo il Palio di Primavera, conquistando il titolo di campione cittadino e aggiungendo ora la Coppa del Presidente. Gli appuntamenti clou non sono ancora terminati; anzi, rimangono due classiche di fine stagione: la gara in onore di Piero della Francesca, programmata per sabato 12 ottobre (532esimo anniversario della morte) al campo di tiro "Luigi Batti" in caso di condizioni atmosferiche favorevoli, altrimenti si tirerà nel sottotribuna dello stadio Tevere, sede già stabilita per il Memorial Bista Procelli di domenica 27 ottobre, al quale prendono parte coloro (appartenenti anche ad altre città) che possiedono una balestra realizzata dal grande armaiolo di Sansepolcro scomparso nel 1998. È infine confermata per le 14.05 di dopodomani, domenica 6, la messa in onda su Rai Due della puntata della trasmissione "Il Palio d’Italia" dedicata al Palio della Balestra e girata al Borgo dal 6 all’8 settembre.