Finiti i lavori alla materna di Soci. Vagnoli: "L’ingresso dopo Pasqua"

Sono finiti i lavori alla scuola materna di Soci. I bambini potranno entrarvi nel periodo pasquale dopo che saranno effettuati tutti i collaudi richiesti dall’attuale normativa. Una nuova struttura attesa da tempo dalla comunità e che finalmente andrà ad incrementare i servizi per l’infanzia. "La scuola materna è pronta - dice il sindaco Filippo Vagnoli - i lavori sono finiti. Purtroppo alcuni materiali necessari alla conclusione di alcuni lavori sono arrivati in ritardo a causa della situazione internazionale. Questo fa slittare i collaudi e quindi la consegna materiale della nuova scuola ai bambini che verrà fatta nel periodo delle vacanze di Pasqua. Sono particolarmente felice di poter annunciare la conclusione di un bellissimo percorso con il quale diamo alla comunità una nuova struttura che va di fatto a completare la cittadella scolastica di Soci che ospita anche l’asilo nido, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la palestra". La nuova scuola è stata realizzata grazie ad un investimento di 2 milioni 300 mila euro ottenuti da fondi ministeriali dedicati alla costruzione di nuovi immobili scolastici che sono stati intercettati dall’amministrazione comunale. "L’impostazione che abbiamo voluto da tempo porta i suoi risultati tangibili e ne andiamo fieri - dice il vice sindaco Matteo Caporali - Certamente non è stato facile organizzare in questa direzione gli uffici, ma con l’impegno di tutti, dipendenti compresi, oggi possiamo vantare uffici efficienti e preparati in questa direzione. La nuova scuola materna di Soci è un esempio importante di questo modo di operare". Ed il risultato è una nuova scuola materna all’avanguardia. Ogni aula della materna è una micro scuola con tutte le comodità e gli spazi adeguati alle attività dei gruppi ovvero spazi educativi, bagni e spazi ricreativi. La luce è un’altra caratteristica che lega questi micro mondi super attrezzati, così come l’amplissima hall. "Abbiamo puntato, inoltre e grazie all’interessamento del dirigente e dell’istituto - spiegano gli amministratori - su nuovi arredi di tipo interattivo che consentiranno metodi di insegnamento e apprendimento molto innovativi. La scuola inoltre sarà dotata di ampi spazi esterni". Uno spazio a misura di bambini, la cui realizzazione è stata seguita oltre che dal Comune anche dalle stesse famiglie. "L’assessore Matteo Caporali ha seguito da vicino i lavori - conclude il sindaco Vagnoli - un importante lavoro hanno fatto anche gli uffici comunali e la stessa ditta che ha operato nel cantiere con precisione e professionalità".