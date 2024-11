Fine settimana di solidarietà

Sarà un fine settimana all’insegna della solidarietà, quello che vedrà protagonista la Caritas di San Giovanni da sempre vicino alle persone bisognose e meno fortunate di tante altre. Una due giorni che partirà domani, nella giornata nazionale della della Colletta alimentare organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare all’interno dei supermercati del Valdarno Aretino e fiorentino dove saranno raccolti generi di prima necessità da poter successivamente donare a tutte le famiglie che, alle prese con gravi problemi di natura economica, non riescono ad arrivare alla fine del mese. L’iniziativa vedrà il coinvolgimento delle varie Associazioni ed Enti benefici presenti sul territorio, coadiuvati da volontari e studenti degli Istituti superiori mentre in alcune scuole medie, elementari e materne, gli alunni stanno già partecipando alla raccolta all’interno dei rispettivi plessi. Un grande gesto da parte dei più piccoli che si sono subito messi a disposizione per la felice riuscita dell’iniziativa che, ogni anno, raccoglie tanti tantissimi prodotti da poter donare. La Caritas di San Giovanni, in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana, fungerà da centro di deposito e successivo smistamento. Quello di domani sarà il primo dei due appuntamenti che vedrà protagonista l’ente cittadino presieduto da Stefano Valentini. Domenica 17 novembre, infatti, in occasione della VIII Giornata Mondiale dei Poveri, la Caritas ha infatti organizzato un pranzo nei Saloni della Basilica, i cui proventi saranno destinati al sostentamento delle famiglie che si recano presso il Centro di Ascolto per ricevere beni materiali e non solo. La cittadinanza è invitata, le prenotazioni si ricevono direttamente all’ente o al numero di telefono 055/943824. Durante l’incontro conviviale, preceduto dalla S. Messa alle ore 11 in Basilica, sarà consegnata la targa dell’amicizia per la vicinanza alla Caritas.

M.B.