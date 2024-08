Festival Internazionale. Polifonico, su il sipario. Cori da tutto il mondo

È tutto pronto ad Arezzo per "Il Polifonico", il più antico festival internazionale d’Europa nato nel 1952, dedicato alla musica corale che dal 20 al 25 agosto porterà concerti, concorsi, convegni e masterclass con esperti e artisti da tutto il mondo nei luoghi più suggestivi della città di Guido Monaco. Un programma che spazia dalla sacra alla musica profana, passando per il canto monodico liturgico medievale e il canto popolare. Il settanduesimo "Concorso Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo", insignito della Medaglia della Presidenza della Repubblica, vedrà le esibizioni di 350 coristi, provenienti dalle Filippine a Hong-Kong, dall’Italia alla Germania, dalla Spagna alla Francia, fino a Polonia e Indonesia. Undici eccellenze della musica corale internazionale saranno valutate da una giuria di eccezione, composta da Giovanni Acciai, Giovanni Conti, Denise Fedeli, Georg Grün, Theodora Pavlovitch, William Thomas e Leon Shiu Wai Tong. Sabato 24 agosto all’Auditorium Caurum Hall la proclamazione del vincitore del "Gran Premio Città di Arezzo", selezionato tra i premiati del Concorso Polifonico, che parteciperà di diritto al Gran Premio Europeo di Canto Corale 2025. A questa competizione si sfideranno i cori che nel 2024 hanno conquistato i più prestigiosi concorsi europei, oltre quello di Arezzo: l’International May Choral Competition of Varna (Bulgaria), il Béla Bartok International Choral Competition of Debrecen (Ungheria), l’International Choral Competition “Gallus” of Maribor (Slovenia), il Riga Sings - International Choir Competition di Latvia e il Certamen Coral de Tolosa (Spagna). La manifestazione è organizzata da Fondazione Guido d’Arezzo, direzione artistica di Luigi Marzola.

Gli eventi, tutti a ingresso libero, si terranno tra l’Auditorium Caurum Hall “Guido d’Arezzo”, il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, la Basilica di San Domenico, il Teatro Pietro Aretino, Fortezza e Cattedrale. A inaugurare il festival, il 21 agosto alle 21 a San Domenico, il concerto del prestigioso KammerChor di Saabrücken, uno dei principali cori da camera della Germania. Giovedì 22 e venerdì 23 il tanto atteso Concorso che proporrà un repertorio dal Cinquecento al tardo Novecento, toccando il Medioevo con una sezione dedicata al Petrarca con l’esibizione degli 11 cori: LandesJugendChor Saar dalla Germania, il Regional Youth Choir Inspirations e Le Quintette Vocal dalla Francia, il Coro la Rupe nostrano, Imusicapella dalle Filippine, il Vox Angelica Choir e il Los Cantantes de Manila dall’Indonesia, il Nuove Voci dalla Polonia, il Coro Sinfonico della Escuela Coral Municipal di Torrevieja dalla Spagna e le due formazioni del St. Paul’s Co-educational College Treble Choir - voci bianche e ensemble vocale di Hong-Kong: il 22 agosto alle 15 all’Auditorium Caurum Hall, il 23 alle 9 a San Domenico e alle 15 al l’Auditorium. Premiazione sabato 24 alle 19 all’Auditorium. Nel parco della Fortezza venerdì 23 agosto dalle 21.15 si svolgerà il 39° Festival Internazionale di Canto Popolare durante il quale si esibirà come coro ospite quello folkloristico de "I Cardellini del Fontanino". Domenica 25 agosto alle 10.30 in Duomo messa celebrata da monsignor Riccardo Fontana.

A.B.