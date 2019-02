Terranuova Bracciolini (Arezzo), 22 febbraio 2019 - Un uomo di 57 anni è rimasto gravemente ferito sotto un escavatore durante alcuni lavori in campagna. E' accaduto a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. Per cause in corso di accertamento l'escavatore su cui stava lavorando si è ribaltato. Nel ribaltarsi l'uomo è rimasto incastrato con una gamba sotto il mezzo. Immediato l'allarme delle altre persone presenti al momento dell'incidente. Sono arrivati sul posto il 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi. Che hanno provveduto a liberare l'uomo e ad affidarlo alle cure dello stesso 118, intervenuto anche con l'elicottero Pegaso, velivolo con il quale il ferito è stato trasportato in ospedale.

