Fattore X. I Punkcake volano in semifinale!

Arezzo, 22 novembre 2024 – I Punkcake volano in semifinale. Per la prima volta, al termine delle due manche, fine al ballottaggio, ma i giudici, senza passare dal televoto, decidono di salvarli premiando il loro percorso di coerenza all'interno del talent. Manca solo un ultimo gradino per accedere alla finale di Napoli, ma nella prossima puntata ci sarà ancora una volta la doppia eliminazione. Solo 4 concorrenti, infatti, saliranno sul palco di piazza del Plebiscito per la finale del 5 dicembre. L'avventura di X Factor si sta rivelando straordinaria per il gruppo musicale valdarnese che anche ieri sera, per la prima volta al ballottaggio, ha superato il turno e si ripresenterà giovedì prossimo per la penultima puntata del Talent di Sky. «Gloom», questo il titolo del brano inedito che i Punkcake hanno suonato per la prima volta stasera al quinto live show. Si tratta di un testo scritto di getto, con una commissione di elementi malinconici raccontati in maniera aggressiva. Il cantante Damiano e Sonia. I ragazzi hanno concluso la loro performance suonando in mezzo al pubblico. La canzone è stata presentata nella prima manche e dopo aver conquistato per l'ennesima volta i consensi del televoto la band valdarnese è approdata alla seconda manche cimentatandosi con le assegnazioni dei giudici e con una cover.

Per scelta di Manuel Agnelli è stata Sonia Picchioni la protagonista vocale della cover di «Maps», successo del 2003 della band rock Yeah Yeah Yeahs. Bellissima la coreografia con tutti i maschi vestiti di rosso e Sonia che indossava uno splendido abito da sposa. Alla fine altro televoto questa volta molto sofferto per i Punkcake, che sono andati al ballottaggio con Lowrah vincendo, conquistando il voto di tre giudici su quattro e passando il turno, continuando quindi la scalata verso la vittoria finale. A questo punto resterà la puntata del 28 novembre e la finalissima del 5 dicembre in piazza del Plebiscito a Napoli.