Farmacie Comunali: il 31 maggio scade la raccolta punti

Arezzo, 9 maggio 2024 – Le Farmacie Comunali di Arezzo premiano i titolari delle carte-fedeltà. Venerdì 31 maggio termina la raccolta punti del 2023-2024 e, di conseguenza, sarà l’ultimo giorno utile per recarsi nelle otto farmacie di città e frazioni dove usufruire degli sconti o ritirare i prodotti in omaggio in virtù degli acquisti effettuati nell’ultimo anno.

A partire da sabato 1 giugno, infatti, il saldo verrà azzerato e ripartirà una nuova raccolta che avrà validità per dodici mesi fino al maggio del 2025.

La carta-fedeltà può essere richiesta gratuitamente nelle Farmacie Comunali di Arezzo ed è già stata sottoscritta da circa dodicimila cittadini che sono dunque chiamati ora a convertire i punti accumulati nel corso dell’ultimo anno in prodotti per il benessere o in sconti sui parafarmaci.

“Nel cuore la natura” è il filo conduttore del catalogo dei premi previsto dal circuito Carta Pro che comprende tanti oggetti di utilizzo quotidiano ispirati da una comune matrice di ecosostenibilità e di attenzione verso il benessere delle persone, proponendo soluzioni per la cura di sé, per l’abitazione, per l’attività motoria, per il tempo libero, per l’infanzia e per gli animali domestici.

Un’apposita sezione è dedicata a esperienze in termini di viaggi, lettura, gastronomia o solidarietà, mentre un’ulteriore opportunità è rappresentata dalla possibilità di richiedere sconti sull’acquisto di prodotti extra-farmaceutici, con un buono di dieci euro ogni mille punti.

Il catalogo dei premi è disponibile sulla pagina “Carta Fedeltà” presente sul sito delle Farmacie Comunali di Arezzo dove ogni utente potrà conoscere il regolamento e accedere alla sezione privata per consultare il proprio saldo dei punti.