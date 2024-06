Eventi estivi nel chiostro di S.Lorenzo

Il Chiostro di San Lorenzo si animerà per tutta l’estate con numerosi eventi a cadenza fissa settimanale dedicati ai cittadini, ma anche ai numerosi turisti che arrivano in Casentino con la bella stagione. Il progetto "Il Chiostro delle meraviglie" è realizzato dall’associazione Il Podestà per l’arte e la cultura. Le iniziative andranno avanti per ora da giugno fino a settembre, ma potrebbero avere anche un importante seguito. Il giovedì sarà dedicato al Mercatino di San Lorenzo, uno spazio per collezionisti e hobbistica, venerdì sera si passa a "Serate per giocare insieme" con i giochi tradizionali dal burraco ad altri giochi da tavolo, il sabato sarà dedicato alla musica e la domenica mattina ci sarà la musica classica e il caffè. "Questo spazio - dice Stefano Brami, che con la moglie ha promosso l’iniziativa - va incontro alle esigenze di una fascia di età di cittadini non più giovanissimi che però sentono il bisogno di stare insieme legati dalla passione per la musica, i libri, la cultura e l’arte. E’ a queste persone che ci rivolgiamo, ma cercheremo di coinvolgerne anche altre. Questo potrebbe rilevarsi uno spazio importante per l’aggregazione e noi stiamo lavorando come associazione in questo senso. L’offerta di intrattenimento non entrerà in concorrenza con le offerte già esistenti né tantomeno con le attività commerciali che già qui operano". Si tratta solo di alcune iniziative, che prenderanno il via proprio oggi, per rendere ancora più attrattivo il centro storico. L’associazione Il Podestà per l’arte e la cultura conta a oggi 150 iscritti ed ha organizzato anche in passato numerosi eventi a Bibbiena. Adesso questa carrellata di iniziative che andrà avanti per tutta l’estate e che contribuirà a far scoprire anche ai turisti un luogo suggestivo come il chiostro di San Lorenzo.

So.Fa.