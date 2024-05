Estate con i treni della domenica. Il presidente Lfi annuncia la svolta: "Corse speciali a giugno e luglio"

Le domeniche d’estate in Casentino con il treno. Grande novità per i mesi di giugno e luglio quella annunciata da Bernardo Mennini, presidente di Lfi, e che servirà a connettere la vallata con la città nel periodo di maggior affluenza turistica.

Bernardo Mennini, presidente Lfi, le corse da e per il Casentino saranno implementate in vista dell’estate?

"Abbiamo previsto per la prima volta per le domeniche dei mesi di giugno(il 16, 23 e 30) e luglio

(7 e 14), un servizio di collegamento dei treni nella fascia pomeridiana. Si tratta di una novità importante che riguarda il Casentino ma che coinvolgerà anche i collegamenti con la Valdichiana. Nelle domeniche estive sarà ripristinato un servizio importante che permetterà di raggiungere il CasentIno e anche la Valdichiana in maniera comoda".

Un servizio che mancava la domenica...

"La domenica non ci sono corse, con questo servizio molto atteso a giugno e luglio, diamo una risposta al periodo più importante della stagione del turismo. Fondamentalmente si tratta di una volvola in più di accesso alla vallata del Casentino e poi anche alla Valdichiana, stiamo definendo i dettagli".

Uno sforzo logistico ed economico?

"Il servizio delle corse domenicalI estive rappresenta un grande sforzo economico possibile grazie al rapporto con la Regione, abbiamo ottenuto questaconnessione e riaperto le corse".

Un servizio implementato di collegamento alla vallata, un po’ come fatto a dicembre con le corse speciali per la Città di Natale?

"Si, infatti proprio grazie al successo dei treni speciali per la Città di Natale dal Casentino verso Arezzo e ritorno, abbiamo già deciso che anche nel prossimo mese di dicembre, torneranno i treni speciali nelle domeniche( 1, 8, 15 e 22 dicembre)e le corse saranno implementate rispetto all’anno scorso. Nel periodo in cui ad Arezzo si svolgono la Città del Natale e i mercatini tirolesi, riproporremo il servizio di treni speciali della domenica per andare e tornare ad Arezzo dal Casentino".