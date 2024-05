Elettricista e idraulico. Contratti in azienda

1 IDRAULICO

Azienda ricerca operaio addetto alla manutenzione e installazione di impianti idrotermosanitari civili e industriali con esperienza. Contratto a tempo determinato. Lavoro full time. Sede Civitella. Codice: AR-223624. Scadenza: 8 maggio.

1 ELETTRICISTA

Azienda di istallazione impianti elettrici di Poppi cerca elettricista per impianti esterni ed interni per lavorare nel cantiere per l’installazione degli impianti elettrici e manutenzione dei medesimi. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. E’ preferibile esperienza ma saranno valutate anche candidature per contratto di apprendistato. Lavoro full time. Disponibilità alle trasferte. Codice: AR-222545. Scadenza: 6 maggio.