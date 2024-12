Disegnatore tecnico per prodotti industriali

1 DISEGNATORE TECNICO

Si ricerca un disegnatore tecnico per azienda di commercio prodotti industriali di Castel Focognano, da inserire all’interno dell’ufficio tecnico per realizzare immagini per l’ illustrazione/presentazione dei prodotti. Con onoscenza del programma AutoCAD. Contratto full-time, a tempo indeterminato. Codice: AR-242956. Scadenza: 7 gennaio.

1 INGEGNERE

Si cerca ingegnere meccanico per azienda metalmeccanica di Bibbiena da inserito nell’ufficio tecnico per la progettazione di nuovi prodotti ed aggiornamento dei prodotti esistenti. Richiesta esperienza nella progettazione meccanica con software 3D. Contratto di lavoro full-time, a tempo indeterminato. Conoscenze informatiche: SolidWorks. Codice: AR-242966. Scadenza: 7 gennaio.