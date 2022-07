Aerezzo, 5 luglio 2022 - Dibattiti, congressi, mostre, camminate e musica per i tre giorni della festa provinciale e regionale delle Acli. L’evento è in programma da giovedì 7 a sabato 9 luglio a Ponticino e torna a proporre un variegato calendario di iniziative con ospiti da tutta la penisola in cui l’intrattenimento si unisce all’approfondimento e al confronto sulle principali tematiche di attualità.