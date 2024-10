Debargue e Zanon. Piano e violino allo Youth Festival

Grandi protagonisti per "Youth Music Festival". La rassegna diretta dal pluripremiato violinista Giovanni Andrea Zanon, direttore artistico della Fondazione Guido d’Arezzo, che ha l’obiettivo di avvicinare il mondo della musica classica ai più giovani, prosegue stasera sabato 19 ottobre alle ore 19 al teatro Petrarca di Arezzo.

Il pianoforte di Lucas Debargue e il violino di Giovanni Andrea Zanon si affiancheranno in un programma che prevede l’esecuzione della Ballata No. 3, Op. 47 e Scherzo No. 4, Op. 54 di Chopin, la Sonata per pianoforte No. 14, Op 27 No. 2 "Al chiaro di luna" di Beethoven, la Sonata No. 2 per violino e pianoforte, Op. 100 di Brahms e una composizione originale di L. Debargue "Melodie per violino e pianoforte". Da non perdere poi l’appuntamento conclusivo di domenica 27 ottobre alle ore 19 con il quartetto composto da star internazionali, ovvero Giovanni Andrea Zanon al violino, che ha iniziato la sua carriera a soli 2 anni e che ha ricevuto a 6 anni una menzione speciale dal Presidente della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, oltre al Leone d’Oro dalla Regione Veneto per i meriti artistici all’estero e alla nomina di Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella, Timothy Ridout alla viola, uno dei violisti più richiesti della sua generazione, vincitore del Sir Jeffrey Tate Prize nel 2020, solista con prestigiose orchestre come la BBC Symphony e Tokyo Metropolitan, Pablo Ferrández al violoncello, vincitore del XV Concorso Internazionale Cajkovskij e artista esclusivo Sony Classical, il cui album "Reflections" ha ricevuto l’Opus Klassik Award, e Martin James Bartlett al pianoforte, vincitore del Prix Serdang 2022, BBC Young Musician of the Year nel 2014 e con un’illustre carriera con premi importanti, inclusi riconoscimenti da parte della Royal Family.

L’ensemble, formatosi appositamente per il festival, eseguirà il Quartetto per pianoforte No. 3, Op. 60 di Brahms e il Quartetto per pianoforte No. 1, Op. 15 G. Fauré.