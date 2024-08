De Piscopo aTerranuova. L’esibizione il 31 agosto

Sul palco del BetaBar arriva il maestro Tullio De Piscopo. Sabato 31 agosto alle 21 si esibirà il batterista di fama mondiale, cantautore e percussionista, icona della musica italiana ed internazionale. Famoso per i suoi brani come "Andamento Lento" e per la sua pluriennale collaborazione con Pino Daniele. L’artista partenopeo farà tappa a Terranuova con il live per i 40 anni di "Stop Bajon". Oltre a Pino, vanta collaborazioni con Mina, De Andrè, Battiato e Vanoni. Sin da ragazzo Tullio De Piscopo scopre il suo talento e lo coltiva con determinazione,cercando il suo posto di musicista ed artista, fino ad esibirsi davanti al Papa ed ai grandi del mondo.La personalità e la raffinatezza del suo suono hanno influenzano sessant’anni di storia della musica. Ha raggiunto anche importanti traguardi durante la sua carriera. Nel 2017 riceve l’onorificenza dell’Accademia Medicea a Firenze per il contributo alla cultura e all’arte. Nel 2018 Tullio De Piscopo è annoverato fra le 100 Eccellenze Italiane nel mondo, nella quarta edizione del Premio 100 Eccellenze Italiane nella Sala della Lupa in Montecitorio. Nel 2022 per la prima volta ad un batterista, assegna a Tullio De Piscopo il Leone d’oro di San Marco alla carriera.