Da lunedì torna in campo il Coro Pop de Le 7 Note. Tutte le novità sui corsi

L’ Associazione Le 7 Note e Unicoop Firenze Sezione Soci Coop.fi Arezzo presentano la nuova edizione del corso di Coro Pop gratuito per adulti e bambini, progetto nato nel 2018 e parte del Festival RiCreando Oltre Il Suono. L’open day, con possibilità di informarsi sulle lezioni ed iscriversi, si terrà lunedì 4 novembre dalle ore 17 alle ore 18 al Centro*Arezzo Coop.fi di Viale Amendola. L’innovativo progetto porta la musica direttamente al centro commerciale, proprio nei luoghi in cui abitualmente ci si reca per gli acquisti della vita quotidiana.

I partecipanti saranno divisi in due gruppi: bambini dai 6 ai 13 anni e ragazzi e adulti dai 14 anni in su. Il repertorio si concentrerà su brani noti e di facile ascolto, adatti a tutti, con l’obiettivo di far conoscere ed imparare ad utilizzare il primo e più istintivo degli strumenti: la voce. Il corso è curato da Silvia Vajente, cantante, concertista, docente alla Scuola Le 7 Note e al Liceo Musicale di Arezzo. Prevede lezioni gratuite a cadenza periodica, con possibilità di partecipare al concerto finale. Chiunque può imparare a cantare, a qualsiasi età, perché tutti possiedono il dono della voce e molteplici sono i benefici scientificamente provati di questa attività. Gli effetti positivi del canto si moltiplicano cantando in coro. I benefici più importanti, oltre a quelli musicali, sono di tipo sociale.