Confronto su strategie per transizione verso la sostenibilità

"Verso un futuro sostenibile: la transizione Esg quale fattore di accelerazione" è il titolo dell’incontro organizzato da Confindustria ed UniCredit per oggi alle 17 nella sede in via Roma. Tra gli ospiti: Fabrizio Bernini (presidente di Confindustria, nella foto), Andrea Burchi (Regional Manager Centro Nord UniCredit), Francesco Fanelli (ESG & Start Lab Italy UniCredit), Fabio Iraldo (Scuola Superiore Sant’Anna), Renè Breseghello (Amundi Sgr Spa), Cristina Squarcialupi (vice presidente Confindustria Federorafi).