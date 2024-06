Confartigianato ai sindaci eletti del Valdarno. “Adesso date seguito alle nostre richieste”

Arezzo, 19 giugno 2024 – Un sostegno alle piccole e medie imprese del Valdarno, con particolare riferimento al settore moda, un focus particolare sulla sicurezza, con la necessità di implementare gli organici delle forze dell'ordine e un occhio di riguardo alla viabilità, con la definizione delle opere connesse alla realizzazione della terza corsia autostradale tra Incisa e Valdarno. E' poi necessaria una sinergia tra i comuni per la condivisione dei piani strutturali. Queste le principali richieste avanzate a nuovi e “vecchi” sindaci della vallata che hanno vinto l'ultima tornata elettorale. Richieste presentate dal Comitato delle Categorie Economiche del Valdarno e rilanciate in queste ore da Confartigianato Imprese Arezzo. “Con le elezioni amministrative ed europee alle spalle, è arrivato il momento di concretizzare i bisogni espressi dal territorio valdarnese, e cogliamo l'occasione per fare un appello ai nuovi eletti – ha detto Daniele Beligni, presidente Area Valdarno dell'associazione di categoria – Il nostro è un territorio ricco di risorse ed opportunità, ma è necessario puntare i fari su determinate domande che necessitano di un interesse particolare delle istituzioni. Le istanze sono partite dal Comitato che, oltre a Confartigianato, racchiude Cna, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria e Confapi. Nei mesi scorsi hanno incontrato tutti i candidati al sindaco chiamati al rinnovo amministrativo.

“Ciò che chiediamo – ha spiegato Beligni - è sostenere una visione complessiva del Valdarno. La nostra è un'area unitaria, come una città estesa che necessita di un sostegno programmato ed unitario”. Ciò che accomuna il vasto territorio è una vocazione artigiana ed industriale spiccata. "Il settore moda , e nello specifico l'indotto delle piccole e medie artigiane, in questo periodo sta vivendo un passaggio molto delicato e come abbiamo già avuto modo di illustrare alle varie istituzioni, servono soluzioni immediate e pronte per sostenere un segmento economico che è propulsivo per l'intera economia di zona. Per questo motivo chiediamo ai sindaci unitarietà per portare avanti le istanze che sono state poste dalle categorie”, ha sottolineato il rappresentante delle imprese C'è poi il tema della sicurezza.