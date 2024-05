Centrosinistra, l’ora dei big. Ecco Bersani e Zingaretti

Big in campo nell’ultimo scorcio di campagna elettorale. Nell’intreccio tra europee e comunali, la campagna elettorale entra nel vivo e il richiamo dei nomi della politica nazionale accende la caccia ai voti. Sarà Dario Nardella a inaugurare la calata dei big ad Arezzo, il 30 maggio per una iniziativa nel segno di Bruxelles ma con rimandi anche alla sfida nei 26 comuni aretini. Il giorno dopo, il leader regionale dem Emiliano Fossi sarà impegnato in un tour in provincia. In avvicinamento anche l’ex leader del Pd Nicola Zingaretti che il 1 giugno sarà a Montevarchi e Monte San Savino mentre il 4 giugno a Camucia è atteso Pierluigi Bersani per lanciare il rush finale di Andrea Vignini che punta alla fascia tricolore già indossata. Cortona: sfida nella sfida per i dem, perchè non si tratta solo di scalare il municipio conquistato cinque anni fa dal centrodestra con Luciano Meoni. Il punto, più politico, è incardinare nella partita per Cortona, il rilancio del partito a livello provinciale, lungo la rotta verso la madre di tutte le battaglie: Arezzo, 2025 (o 2026). Come? Trasformando il "cantiere Cortona" nel modello da esportare e sul quale la leader provinciale Barbara Croci ha ridisegnato il nuovo corso del partito: centrosinistra unito e campo largo fino ai 5Stelle. A Cortona, ad eccezione della sinistra più radicale che corre con un proprio candidato, il laboratorio politico ha prodotto l’unico schema unitario in un contesto provinciale attraversato da frizioni e contrapposizioni.

I casi più eclatanti sono in Valdarno con le sfide a Terranuova tra il sindaco uscente Chienni e il suo ex vice Di Ponte, o a Bucine con il primo cittadino Benini non ricandidato dai dem e in lizza contro Nannini. O ancora il casus belli di Subbiano dove sono cinque i candidati per la poltrona più ambita e lo schieramento di centrosinistra alle urne diviso. Rinserrare i ranghi a due settimane dal voto, significa lavorare pancia a terra per raccogliere consensi e da questo punto di vista, l’assist dei big può rappresentare la spinta decisiva.

Da notare come ad arrivare nelle piazze alle urne siano quasi tutti personaggi legati alla leadership di Elly Schlein. Su Cortona si concentra il grosso delle presenze: il governatore Eugenio Giani riserva una doppia visita sottobraccio a Vignini (ieri l’altro e la prossima settimana) e Matteo Ricci, domenica sarà a Terontola. Con Strasburgo nel target e la battaglia per Cortona a portata di mano.