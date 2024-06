Centro ricreativo a Trebbio

SANSEPOLCRO

Sta per essere completata a Sansepolcro la prima parte dell’intervento nell’area della frazione Trebbio, inserita nel piano di riqualificazione degli spazi pubblici e arredo urbano che riguarda anche l’altra frazione di Santa Fiora. Un progetto dell’importo complessivo di 175mila euro, finanziato per gran parte con fondi assegnati dal gruppo di azione locale Appennino Aretino e in parte tramite il contributo di Palazzo delle Laudi. Al Trebbio, l’investimento previsto è di circa 60mila euro. "Ringraziamo il personale dell’ufficio lavori pubblici per la consueta professionalità dimostrata – ha commentato il vicesindaco Riccardo Marzi – e l’obiettivo che ci siamo posti è quello di valorizzare il patrimonio pubblico esistente, dotando la comunità locale di spazi di aggregazione con infrastrutture appropriate da utilizzare anche per eventi e manifestazioni". Il progetto comprende la riqualificazione del resede della ex scuola elementare (nella foto), in vista della prevista rifunzionalizzazione dell’edificio per destinarlo a centro ricreativo con sala polifunzionale.

In particolare, questo spazio pubblico sarà riqualificato, diventando area complementare a quella prospiciente la chiesa, con la realizzazione di percorsi e marciapiedi perimetrali all’edificio, pavimentazione della piazzetta sul retro e pergolato con telo pvc di copertura amovibile da allestire con tavoli e sedie per laboratori creativi e servizio bar, area pic nic con tavoli e panche in legno. Sull’intera area è prevista la realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione.