Cento anni della morte di Puccini, il galà

Gala Lirico per celebrare i 100 anni della scomparsa di Puccini. Appuntamento stasera alle 21.15 nel chiostro del Palazzo di Monte. Dopo il grande successo del Candlelight concert, il Monte San Savino festival nella sua seconda settimana di svolgimento si regala una serata di grande canto lirico e non poteva che essere dedicata a Giacomo Puccini, in occasione del 100 anni dalla sua scomparsa. Stasera due grandi interpreti del canto lirico come Laura Cherici e Bruno Lazzaretti si esibiranno assieme ad alcuni allievi in un Gala Lirico interamente dedicato alle musiche di Puccini. Il festival continua a far registrare risultati importanti sia per il gradimento dei concerti che sotto il profilo didattico. Gli alunni hanno superato quota 150 , 15 i docenti e centinaia di spettatori con lezioni che si svolgono nei luoghi più suggestivi del centro storico. Dal pianoforte, al violino, dal violoncello, dal canto lirico al clarinetto per arrivare fino all’oboe, questi talentuosi giovani hanno scelto di vivere immersi nella bellezza della musica e dell’arte, puntando sulla musica classica. Il Monte San Savino Festival, edizione 2024, ancora una volta dimostra tutto il suo potenziale, con un mix perfetto tra arte e musica.