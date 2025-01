Cena con delitto per la rassegna: "Marcena Teatro"

Una nuova rassegna tra teatro e comicità ha preso il via a Marcena. Il piccolo borgo alle porte della città di Arezzo è infatti la sede di quattro serate di spettacoli iniziate a dicembre che, in programma fino a sabato 15 febbraio, alterneranno cabaret, storia, sapori e musica, andando a proporre un variegato cartellone organizzato e ospitato dal locale circolo Acli.

Mistero, risate e buon cibo si uniranno alle ore 20.30 di sabato 18 gennaio nella "Cena con delitto" con l’associazione Noidellescarpediverse che proporrà un divertente giallo in cui ogni commensale sarà chiamato a condurre una vera e propria indagine per ricostruire la dinamica dell’omicidio e per arrivare a individuare il colpevole.

Il gran finale della rassegna "Marcena Teatro" sarà poi in programma alle ore 21.15 del 15 febbraio con un varietà organizzato da Casentino+ in cui verranno alternati monologhi teatrali con Alberto Marioni, presentazioni di libri, musica dal vivo con i Terzo Tasto e cabaret con il duo Alan&Lenny.

I posti per le serate di spettacoli sono limitati, dunque è consigliata la prenotazione ai numeri 338/611.80.76 o 331/35.14.130.