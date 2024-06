Cavalieri in cerca di riscatto. Parsi: "Tante critiche ingiuste". Vanneschi: "Lento per il ferro"

Tanta amarezza anche il giorno dopo per gli sconfitti. Per due la beffa agli spareggi: Porta del Foro che con Parsi spezza la lancia sul due e Porta Crucifera con Lorenzo Vanneschi che centra il 5 ma viene penalizzato per carriera lenta. La rabbia di Sant’Andrea di non esserci neppure arrivato con un risultato che è la fotocopia di quello dello scorso settembre: 3 per Tommaso Marmorini e 4 per Saverio Montini. Ancora Davide Parsi non si capacita di quello che è successo sulla lizza. Che effetto fa vedere la lancia spezzarsi e poi scoprire di aver marcato due punti? "È una sensazione bruttissima, da quando corro la Giostra non sono mai sceso sotto il 4. Una volta che rompo la lancia, becco solo il 2. Era la stessa lancia con cui ha corso Francesco la prima carriera. Non si poteva spezzare a lui? Elia Cicerchia ha fatto una carriera nel tempo di 4,83. Eppure ha vinto...".

Cosa non è andato in Francesco Rossi? "La carriera di Francesco e la mia prima sono state disturbate da figuranti di Porta Crucifera e di Porta Sant’Andrea che non ci hanno consentito di giostrare come volevamo. E su questo penso che il quartiere si muoverà. Io sono riuscito a riprendere la cavalla e riportarla sotto al Buratto, perché conosco molto bene Biancaneve. Francesco con una cavalla debuttante non c’è riuscito". Che clima c’è al quartiere? "Purtroppo i risultati non sono venuti e questo dispiace a tutti. Ma è sbagliato anche l’atteggiamento di alcuni quartieristi. Bisogna remare tutti dalla stessa parte se vogliamo vincere. E non aspettare l’errore solo per criticare. Questo consiglio sta lavorando bene, hanno ultimato le scuderie, si muovono benissimo sul sociale ed hanno ingaggiato un allenatore del calibro di Vedovini. La vittoria deve arrivare, non si può sempre fare nove e perdere".

A un passo dalla vittoria anche Porta Crucifera. Lorenzo Vanneschi: cosa è successo nella carriera di spareggio? "Pinocchio ha perso il ferro prima di iniziare la Giostra. A caldo nella prima carriera non ha sentito nulla, ma probabilmente nello spareggio era dolorante ed è andato meno veloce. Generalmente fa carriere velocissime e la spiegazione può essere solo nella perdita del ferro".

In Gabriele Innocenti cosa non ha funzionato? "Gabriele ha fatto una bellissima carriera ed ha sbagliato il cinque per millimetri. Non è semplice tornare in piazza dopo due anni di stop e debuttare in un altro quartiere. Spero che a settembre le cose vadano meglio". A Porta Sant’Andrea l’umore è sotto i piedi. In particolare quello di Tommaso Marmorini, che viene da due 3 di seguito, a settembre e nella notturna di sabato. "Sinceramente non ho ancora rivisto il mio tiro - dice - voglio prendermi un paio di giorni di stacco e poi valutare con calma quello che è successo. Adesso sono davvero giù di morale".

Sonia Fardelli