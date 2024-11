Caso Abb. Seduta straordinaria dell’ufficio di presidenza del consiglio comunale di San Giovanni

Arezzo, 21 novembre 2024 – La crisi dello stabilimento ABB E-mobility di San Giovanni Valdarno continua a destare grande preoccupazione tra i lavoratori e le istituzioni. In risposta ai 33 licenziamenti annunciati dall’azienda, il Presidente del Consiglio Comunale di San Giovanni Valdarno, Lorenzo Martellini, ha convocato una seduta straordinaria dell’Ufficio di Presidenza per martedì 26 novembre, alle ore 17:30. La riunione vedrà la partecipazione delle Segreterie Provinciali di FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM, insieme alle R.S.U. di ABB E-mobility, con l’obiettivo di aprire un confronto congiunto sulla crisi aziendale. Sarà l’occasione per discutere le possibili azioni da intraprendere per salvaguardare i posti di lavoro e il futuro dello stabilimento. La crisi di ABB E-mobility rappresenta un colpo duro per il tessuto economico e sociale di San Giovanni e dell’intero Valdarno, soprattutto considerando il ruolo strategico del settore della mobilità elettrica. Attraverso questa iniziativa, l’Amministrazione Comunale intende ribadire il proprio impegno a fianco dei lavoratori, sostenendo le istanze dei sindacati e promuovendo un dialogo attivo con l’azienda. La seduta del 26 novembre rappresenterà un momento cruciale per delineare una strategia comune e per far sentire la voce dei lavoratori e delle istituzioni locali. Nel frattempo, il clima di incertezza e preoccupazione resta alto, con i sindacati pronti a intraprendere ulteriori iniziative per difendere i diritti dei dipendenti di ABB E-mobility