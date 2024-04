Carrellisti per aziende dopo corso di formazione

4 CARRELLISTI

Agenzia per il lavoro ricerca conduttori carrelli elevatori per azienda di Montevarchi.

Posizione su partecipazione e superamento corso di "Formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo" gratuito per bando regionale JUST IN TIME. Lavoro part time, full time. Contratto a tempo determinato, sede Montevarchi. Codice: AR-222657. Scadenza: 22 aprile.

3 CARRELLISTI

Azienda di Arezzo cerca conduttore di carrello elevatore, si tratta di una posizione su partecipazione e superamento corso di "Formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo" gratuito per bando regionale JUST IN TIME. Lavoro: full time, part time. Contratto a tempo determinato. Codice: AR-222587. Scadenza: 22 aprile.