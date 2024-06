Cane maltrattato a Campo di Marte e intervento della polizia municipale

Arezzo, 13 giugno 2024 – “La cattiva notizia è che, purtroppo, abbiamo avuto a che fare con un nuovo caso di maltrattamento ai danni di un animale, episodio che misura ancora una volta quanto scarso o nullo sia l’indice di civiltà di certe persone" così l’assessore alle politiche per la tutela e la difesa degli animali Giovanna Carlettini.

“Tuttavia, non voglio dare troppo risalto a questo aspetto negativo ma concentrarmi sulle buone notizie: la prima è che il cane che è stato trattato come un peluche a Campo di Marte sta bene, accudito dai ragazzi dell’Enpa a cui rivolgo il mio ringraziamento per l’impegno quotidiano profuso.

La seconda buona notizia è che ci avevamo visto giusto all’inizio del mandato quando, grazie alla disponibilità del comandante della PM Aldo Poponcini, abbiamo creato un nucleo specifico di agenti dedicati alla tutela e alla difesa degli animali. I quali hanno dimostrato ancora una volta la loro efficienza, sia salvando il cucciolo sia placando i comportamenti poco ortodossi del protagonista della vicenda che si rifiutava di salire in auto perfino da ammanettato.

Ringrazio quindi il comandante Poponcini e i ragazzi in divisa per avere creduto in questo progetto e soprattutto invito i cittadini a rivolgersi loro ogniqualvolta si trovano dinanzi a un caso di maltrattamento: troveranno ascolto e un pronto intervento”.