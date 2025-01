Campo sportivo. Pronti i nuovi spogliatoi

Sono partiti ufficialmente a Terranuova i lavori di realizzazione dei nuovi spogliatoi a servizio del campo da calcio intitolato a Gianmarco Brandini e a Massimiliano Galasso. L’impianto è collocato all’interno del parco pubblico attrezzato di viale Europa.

"Ancora una volta, grazie alla capacità di intercettare risorse da enti sovraordinati, possiamo migliorare il servizio offerto ai circa 400 atleti e alle società sportive che frequentano settimanalmente il nostro impianto sportivo – ha dichiarato il sindaco, Sergio Chienni. Un ringraziamento sentito alla Regione Toscana per il sostegno economico, a cui il Comune aggiungerà risorse proprie, per garantire a tutti, in particolar modo delle giovanili, spazi moderni, funzionali e confortevoli".

Il nuovo blocco spogliatoi sarà suddiviso in due spazi per gli atleti, uno spogliatoio per gli arbitri e un locale polifunzionale che potrà essere utilizzato anche come ulteriore spogliatoio all’occorrenza. Ogni area sarà accessibile e priva di barriere architettoniche, con bagni, antibagni e sei docce a disposizione. Inoltre, sono previsti un locale tecnico e un magazzino.

Particolare attenzione sarà dedicata all’efficienza energetica: l’impianto fotovoltaico sulla copertura contribuirà a coprire il 67% del fabbisogno annuale di energia, mentre i pannelli solari forniranno supporto alla produzione di acqua calda. Ci sarà poi una nuova caldaia a condensazione, con accumulo di 750 litri. L’illuminazione a LED e i sistemi di ventilazione con recupero di calore renderanno l’impianto ancora più sostenibile.

I lavori si dovrebbero concludere la prossima estate.