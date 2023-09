Campionati italiani a Bergamo: Maestri e Bonzi trionfano. Bene Bottarelli e Gaggi

Henri Aymonod e Joyce Muthoni Njeru vincono il Memorial Pietro Lanfranchi “Peket”, il titolo italiano va a Cesare Maestri e Vivien Bonzi. Tra gli junior successo tricolore per Nicola Morosini e Anna Hofer. In Valgandino è stata battaglia aperta per la conquista del titolo italiano di corsa in montagna. Nella gara senior femminile si è imposta la keniana Joyce Muthoni Njeru (Atl. Saluzzo) in 1h02’28’’. Seconda posizione finale per Sara Bottarelli (Free-zone) a 2’18’’, completa il podio Alice Gaggi (La Recastello) a 3’09’’ dalla vincitrice. Quarta posizione finale per Vivien Bonzi (La Recastello) che con questo risultato ha conquistato il titolo italiano di corsa in montagna 2023. Quinta posizione finale di giornata per Martina Falchetti (Merano). Mentre per il podio del campionato italiano, dietro alla già citata Vivien Bonzi, troviamo al secondo posto Sara Bottarelli e al terzo Alice Gaggi.

Nella gara senior maschile svetta Henri Aymonod (U.S. Malonno) in 53’20’’ davanti ad Andrea Elia (OSA Valmadrera) staccato di un solo secondo. Al terzo posto, dopo rimonta finale, chiude Isacco Costa (La Recastello) a 10’’ dal vincitore. Quarta posizione finale per Lorenzo Cagnati (La Recastello), mentre chiude in quinta posizione Cesare Maestri (Atl. Valli Bergamasche). Per quanto riguarda il campionato italiano, con il successo della prima prova ed il quinto posto di oggi, si aggiudica il quinto titolo consecutivo Cesare Maestri (Atl. Valli Bergamasche). Podio completato dai due alfieri della società organizzatrice di questo evento: Isacco Costa e Luciano Rota (La Recastello).

S.D.S.