Cambiare corso alla giustizia finora negata

di Filippo Boni

o sai qual è la beffa finale di quest’immane tragedia? Che io presto morirò senza che nessuno abbia fatto ancora giustizia penale o civile per le vittime ed i loro familiari". Con la sua voce esile e la sua andatura mite, gracile come un uccellino, Aldo Dini, 95 anni, l’ultimo sopravvissuto al massacro nazista di Cavriglia del luglio 1944, un anno esatto fa, fece la sua ultima visita al sacrario dei caduti di Castelnuovo d’Avane. Stava seduto sul muretto screpolato, giubbetto azzurro e sguardo limpido, osservava in silenzio il punto esatto dal quale riuscì a scappare ed a salvarsi la vita pochi istanti prima che la mitraglia nazista spezzasse le vite di 74 uomini innocenti ...

Segue a pagina 4