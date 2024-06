Bucine. I vertici del Pd chiariscono: “l’unica lista di centro sinistra è quella di Paolo Nannini”

Arezzo, 03 giugno 2024 – Nei giorni scorsi, a Levane, si è svolto un incontro organizzato dalla lista di centro-sinistra "Per una Comunità Attiva", con il Segretario Regionale del PD Toscana, Emiliano Fossi, e la Segretaria Provinciale del PD Arezzo, Barbara Croci. Durante l'iniziativa, sono stati evidenziati i valori fondamentali che distinguono questa lista dagli altri schieramenti "composti da destre e civismi non ben definiti". Il Segretario Regionale Emiliano Fossi ha puntualizzato alcuni aspetti. "C'è una bella differenza fra chi ha costruito un programma basato sul confronto e chi lo ha imposto dall'alto ai cittadini - ha detto - Quindi, l'8-9 giugno, bisogna votare 'Per una Comunità Attiva - Paolo Nannini Sindaco'." Fossi ha ribadito l'importanza di sostenere un progetto, dove il Partito Democratico ne fa da baricentro e collante, che ha come punto centrale il dialogo e la partecipazione attiva della comunità. Barbara Croci, Segretaria Provinciale PD Arezzo, ha aggiunto: “Quella della Lista ‘Per una Comunità Attiva - Paolo Nannini Sindaco’ è una squadra importante, che non tradisce e mantiene le proprie promesse che non sono slogan. Una squadra motivata, competente e preparata, per la quale Paolo ha costruito ponti e fiducia. Siamo con voi e non vediamo l’ora di venire a festeggiare la vostra vittoria”.

Paolo Nannini, candidato sindaco, ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto. "È fondamentale la presenza della comunità democratica e di centro-sinistra a Levane, per dare finalmente risposte ai cittadini di fronte ad anni di disservizi comunali - ha sottolineato - Una campagna elettorale partecipata che ha dato frutto a un programma che rimarrà aperto anche dopo le elezioni. Merito dei tanti sostenitori e delle tante sostenitrici che ci stanno dando una mano da dietro le quinte a costruire questo progetto di comunità." A Bucine la campagna elettorale sta volgendo al termine. Questi saranno gli ultimi quattro giorni di incontri e dibattiti con cittadini e associazioni. A partire dalla mezzanotte di venerdì scatterà il silenzio elettorale. Si andrà a votare sabato 8 e domenica 9 giugno. Domenica, dopo le 23, gli scrutini delle Europee. Lunedì, a partire dalle 14, quelli per le amministrative. A Bucine tre i candidati in lizza: oltre a Nannini, Nicola Benini e Emiliano Taranghelli.