Brogi e le offese a Napolitano: "Vergogna Rossi" a Montevarchi: Pd chiede presa di distanza

"Finalmente". Così il coordinatore politico di Prima Montevarchi, Fabio Rossi, ha commentato con un post su Facebook la morte del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, avvenuta lo scorso 22 settembre. La frase choc ha suscitato la reazione del Partito democratico montevarchino, che chiede una presa di distanza dell’amministrazione comunale dalle affermazioni di Rossi. "Rilevo - scrive in una nota la segretaria cittadina del Pd Sara Brogi - la gravità delle esternazioni del rappresentante di Prima Montevarchi di fronte alla morte di un uomo che ha servito e guidato il nostro Paese per ben due volte, primo nella storia repubblicana, in momenti estremamente difficili e complessi per l’Italia. Mi unisco al coro di disappunto espresso da molti cittadini sia tramite i social che nella città di Montevarchi e insieme a loro chiedo sia al nostro sindaco che al vice sindaco quale appartenente a tale forza politica, una chiara e inequivocabile presa di distanza da quello che ha scritto il loro massimo rappresentante politico". Un appello rivolto direttamente a Silvia Chiassai e a Cristina Bucciarelli. "È intollerabile - conclude Brogi - quali rappresentanti della amministrazione non dissociarsi da tale comunicazione, che oltre a creare un clima di odio è profondamente offensiva per le tutte istituzioni di questo paese".