Bloccati in ascensore con il caldo soffocante, salvati in extremis

Arezzo, 15 luglio 2022 - Un'avventura soffocante. Nella biblioteca di Monte San Savino ad Arezzo quattro ragazzi sono rimasti per diverso tempo bloccati in ascensore con il caldo soffocante. I giovani, che stavano rimanendo senza aria, sono stati salvati in extremis dalla polizia municipale che ha aperto uno spiraglio nell'ascensore per farli respirare.

È accaduto giovedì nella biblioteca comunale di Monte San Savino. I quattro ragazzi, rimasti bloccati nel vano ristretto con temperature soffocanti, hanno avuto problemi di respirazione e di malessere. Gli agenti della polizia municipale, insieme al sindaco Gianni Bennati, sono arrivati sul posto e, nell'attesa dei vigili del fuoco, si sono adoperati aprendo un piccolo spiraglio per far passare aria in cabina. Forzando la porta con la paletta d'ordinanza, è stata ricreata una minima ventilazione.

I vigili sono riusciti anche a far passare dallo spiraglio anche un po' di acqua. La situazione è stata gestita anche per evitare attacchi di panico. Poi arrivati i vigili del fuoco del comando di

Arezzo, i malcapitati sono stati liberati. Le loro condizioni fisiche grazie all'aiuto ricevuto erano considerate buone e non c'è stato bisogno di ausilio di ossigeno con bombole.