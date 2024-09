Bargellini, figlio d’arte tra Sangio e Maturità

Nella Sangiovannese che è tornata a sorridere dopo il successo ottenuto contro il Foligno spiccano le prestazioni del difensore esterno destro del 2006 Cosimo Bargellini (nella foto), elemento proveniente dalla formazione Juniores nonché figlio dell’ex storico capitano azzurro Massimo, che settimana dopo settimana ha convinto davvero tutti fino a realizzare il suo primo gol con i più grandi che ha spianato la strada al successo conquistato domenica.

"Sto vivendo un momento favoloso, gran parte del merito però è sicuramente dei miei compagni soprattutto dei più esperti che giornalmente dispensano consigli importanti e mi fanno sentire uno di loro nonostante sia uno dei più piccoli".

Per lui un anno molto particolare: la maturità che dovrà conseguire al liceo scientifico oltre all’impegno con la Sangiovannese che lo terrà lontano per tante ore della giornata dalla sua Firenze: "Sono dei sacrifici, già lo scorso anno me ne sono reso conto quando ero con la Juniores, ma li faccio tanto volentieri perché ho a cuore questa causa e sono oltre modo orgoglioso di vestire una maglia che anche mio babbo ha avuto, tanti anni fa, la fortuna di indossare. Vorrà dire che studierò alla sera...".

Intanto è ufficiale il derby di Coppa Italia che la Sangiovannese giocherà a Figline il 6 novembre alle 14.30. Sarà una sfida secca: in caso di parità al 90’ subito i rigori.

Massimo Bagiardi